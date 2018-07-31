152 тысячи рублей заплатила псковская организация за нарушение сроков ремонта дороги в Дновском районе

13:47, 31 июля 2018, ПАИ

В Пскове приставы взыскали с местной подрядной организации 152 тысячи рублей за нарушение сроков ремонта дороги в Дновском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Администрация Дновского района заключила несколько муниципальных контрактов на ремонт дороги. Но организация не уложилась в эти сроки. Позже администрация подала на псковскую организацию в суд. В итоге суд признал, что организация не выполнила вовремя обязательства и обязала организацию выплатить 152 тысячи рублей.

Руководство подрядной организации согласилось полностью оплатить всю сумму задолженности по судебным решениям. Через несколько дней после визита судебного пристава-исполнителя к должнику, вся денежная сумма была перечислена на счёт взыскателя.