0
15:54
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
15:48
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
15:22
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
15:13
Режиссер спектакля «Ревизор»: Есть желание ощутить это очень сегодняшней, злободневной, сиюминутной историей
14:31
4G-интернет на солнечной энергии
13:47
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
13:32
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Еще новости
Общество

152 тысячи рублей заплатила псковская организация за нарушение сроков ремонта дороги в Дновском районе

В Пскове приставы взыскали с местной подрядной организации 152 тысячи рублей за нарушение сроков ремонта дороги в Дновском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Администрация Дновского района заключила несколько муниципальных контрактов на ремонт дороги. Но организация не уложилась в эти сроки. Позже администрация подала на псковскую организацию в суд. В итоге суд признал, что организация не выполнила вовремя обязательства и обязала организацию выплатить 152 тысячи рублей.

Руководство подрядной организации согласилось полностью оплатить всю сумму задолженности по судебным решениям. Через несколько дней после визита судебного пристава-исполнителя к должнику, вся денежная сумма была перечислена на счёт взыскателя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
31 июля 2018
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31 июля 2018
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
31 июля 2018
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
4G-интернет на солнечной энергии
31 июля 2018
4G-интернет на солнечной энергии
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
31 июля 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ 5
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
31 июля 2018
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
31 июля 2018
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70%
31 июля 2018
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70% 1

Идет загрузка...