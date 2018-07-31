1 августа для кандидатов в губернаторы Псковской области пройдет жеребьевка по распределению бесплатного времени в СМИ

11:03, 31 июля 2018, ПАИ

1 августа состоится жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Псковской области и на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 бесплатного эфирного времени.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, бесплатное эфирное время будет предоставляться на телеканалах «Россия» (Россия-1), Российском информационном канале «Россия-24», радиоканале «Радио России», радиоканале «Маяк» и с распространением на территории Псковской области радиоканалах государственного предприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области» - «Бонус радио» и «Седьмое небо».

Также пройдет жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади, предоставляемой региональными государственными периодическими печатными изданиями.

Жеребьевка для кандидатов на должность губернатора начнется в 11:00, а для кандидатов, претендующих на мандат в областном Собрании депутатов, - в 12:30 по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, актовый зал администрации Псковской области (2 этаж, левое крыло).