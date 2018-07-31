В конкурсе рисунков «Фантастический Ганзейский корабль» могут принять участие псковичи
Псковский городской Молодежный центр объявляет сбор рисунков на тему «Фантастический Ганзейский корабль». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В конкурсе может принять участие любой желающий. Для этого необходимо нарисовать и принеси свой рисунок в Молодежный центр по адресу: улица Максима Горького, дом 15.
Конкурсная комиссия выберет самую интересную работу, которая отправится в Бремен (Германия), где в сентябре будет проходить выставка. Работы принимаются до 10 августа.