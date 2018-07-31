Готовить заявки на президентские гранты научат специалисты псковские НКО 3 августа

12:29, 31 июля 2018, ПАИ

3 августа Фонд президентских грантов проведет серию мероприятий для некоммерческих организаций Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в число мероприятий войдут практический семинар для соискателей грантов президента РФ на развитие гражданского общества, семинар для победителей конкурсов фонда, посвященный вопросам грантовой отчетности, а также практический семинар для соискателей грантовой поддержки «Социальный проект: от идеи до президентского гранта», который проведет исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

У представителей некоммерческих организаций, которые примут участие в мероприятии, будет возможность разобрать основные этапы социального проектирования и детально проработать вопросы, которые вызывают больше всего нареканий у экспертов конкурса. На семинарах будет обсуждаться, как нужно формулировать и описывать проблему, которую решает инициатива, как правильно отразить цели и задачи проекта и не перепутать первое со вторым, как составить грамотный календарный план, какие мероприятия он должен включать, зачем нужны ключевые контрольные точки, как составить убедительный бюджет и почему важно, чтобы все статьи бюджета были связаны с мероприятиями, на что обращать внимание при описании команды проекта.

На практической части семинара будут разобраны проекты от некоммерческих организаций, которые не получили поддержку Фонда президентских грантов. Участники смогут понять, какие конкретно факторы повлияли на снижение рейтинга их заявок.

Семинар для победителей конкурсов президентских грантов Псковской области «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации» проведет руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Юлия Марина. У представителей некоммерческих организаций, которые примут участие во встрече, будет возможность узнать, что нужно сделать перед началом реализации проекта, чтобы избежать проблем на этапе отчетности, какие документы и материалы помогут подготовить качественную отчетность, как подготовить отчет до окончания этапа реализации проекта, какие материалы можно и нужно использовать для подтверждения выполнения ключевых контрольных точек проекта, на что еще нужно обращать внимание при подготовке аналитического отчета, каковы возможности нового модуля отчетности.

Мероприятие пройдет по адресу: Псков, улица Некрасова, 23 (актовый зал администрации области), начало семинара в 12:00, регистрация участников - с 11:00.

Участие в семинарах фонда бесплатное. Желающим посетить мероприятия необходимо пройти быструю регистрацию здесь >>> Регистрация будет доступна до 18:00 1 августа (по местному времени). По вопросам регистрации можно обращаться по телефону: +7 (495) 150-42-22.