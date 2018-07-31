Псковская Росгвардия набирает контрактников на службу в Грозный

10:15, 31 июля 2018, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат в войсковой части 3025 в Грозном (Чеченская Республика).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, претендовать на вакансии могут граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, годные по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно), не имеющие судимостей (даже снятых или погашенных). Должно быть среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.

Кандидат на службу должен не менее 10 раз подтягиваться на перекладине, пробегать 100 метров не более, чем за 15 секунд, 1000 метров – не более 4 минут.

Служащим по контракту выплачивается зарплата от 40 тысяч рублей, предоставляются полный социальный пакет, бесплатное лечение, трехразовое питание и вещевое имущество (форма), проживание в общежитии казарменного типа, возможность участия в накопительно-ипотечной системе, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада. Также есть обещают ежегодное санаторно-курортное лечение на льготных условиях и карьерный рост.

Более подробную информацию можно получить по адресу: Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефонам 73-43-13, 8(906) 223-65-00.