Фальшивые пять тысяч рублей изъяла полиция в Пскове

10:54, 31 июля 2018, ПАИ

30 июля в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла пятитысячную купюру с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.