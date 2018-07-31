17 школьников приняли участие в походе «Родник» по Полистовскому заповеднику

12:44, 31 июля 2018, ПАИ

В июле в Полистовском заповеднике состоялся детский экологический поход «Родник», который прошёл на территории охранной зоны в Локнянском районе. В нём приняли участие 17 школьников из Бежаницкого и Локнянского районов, Пскова и Великого Новгорода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Поход «Родник» проводится ежегодно и направлен в первую очередь на знакомство местных ребят с природой Полистовского края. Участники похода проводят исследования эколого-биологической направленности, наблюдают за окружающей средой, экспериментируют и делают выводы, а также приобретают навыки походной жизни.

В этом году поход впервые стартовал в деревне Гоголево (Локнянский район). Под руководством Полистовских волонтеров-педагогов ребята проводили биоиндикационное исследование с использованием листьев березы, а также комплексное изучение реки Хлавица: знакомились с животными-гидробионтами, наблюдали зарастание реки, определяли химический состав и качество воды в населенном пункте и в охранной зоне заповедника, измеряли поверхностное натяжение воды.

В свободное от исследований время участники похода играли в игры от Полистовского заповедника, участвовали в экологических мастер-классах, учились определять птиц по голосам и перьям, знакомились с заповедной системой России, а также смотрели фильмы о природе под открытым небом.

В конце похода отряды участников подготовили выступления, в ходе которых в творческой форме поделились впечатлениями от похода: читали стихи собственного сочинения, рисовали плакаты и рассказывали обо всем, чему научил их «Родник».

Некоторые ребята планируют продолжить исследования, начатые в рамках похода, и затем представить их на районных научно-практических конференциях. В частности, в 2017 году одна из участниц похода заняла призовое место на областной конференции и выступила со своей работой на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в науку» в Москве.

«Администрация Полистовского заповедника благодарит волонтеров – Елену Звереву, Ирину Барканову и Ирину Васильеву – за участие в проведении похода «Родник», - добавили в пресс-службе заповедника.