14-летняя девочка утонула в реке Шелонь в Порховском районе

10:40, 31 июля 2018, ПАИ

30 июля в 14:00 поступило сообщение о том, что в реке Шелонь вблизи деревни Большая Яровня Полонской волости в Порховском районе утонула 14-летняя девочка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

На место происшествия выезжала водолазная группа Поисково-спасательного отряда города Пскова в составе 3 человек и 1 единицы техники. В 17:51 спасатели извлекли тело девочки и передали сотрудникам полиции.