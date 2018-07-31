Небезопасная скорость привела к гибели водителя Chevrolet Niva в Красногородском районе

11:18, 31 июля 2018, ПАИ

30 июля в 15:10 на 7-м километре автодороги Красногородск - Велье в Красногородском районе 51-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные условия, в результате чего автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, водитель скончался в больнице Опочки, а 15-летний пассажир получил ушибы головы, ему госпитализация не потребовалась.

В тот же день в 12:50 на 539-м километре автодороги Москва – Балтия (М-9) в Пустошкинском районе 31-летний водитель автомашины ГАЗ-2818 не справился с управлением и столкнулся с фронтальным погрузчиком, которым управлял 59-летний мужчина. В результате ДТП водитель ГАЗ-2818 получил травмы рук, госпитализация не потребовалась. Оба водителя были трезвыми, добавили в пресс-службе.