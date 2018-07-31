0
15:54
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
15:48
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
15:22
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
15:13
Режиссер спектакля «Ревизор»: Есть желание ощутить это очень сегодняшней, злободневной, сиюминутной историей
14:31
4G-интернет на солнечной энергии
13:47
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
13:32
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Еще новости
Общество

Артснаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Великолукском районе

30 июля в 11:45 в деревне Крутовраг Переслегинской волости в Великолукском районе был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Для обезвреживания взрывоопасного предмета привлекалась группа Поисково-спасательного отряда Великих Лук в составе 2 человек и 1 единицы техники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
31 июля 2018
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31 июля 2018
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
31 июля 2018
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
4G-интернет на солнечной энергии
31 июля 2018
4G-интернет на солнечной энергии
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
31 июля 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ 5
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
31 июля 2018
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
31 июля 2018
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70%
31 июля 2018
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70% 1

Идет загрузка...