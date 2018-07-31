Артснаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Великолукском районе

11:41, 31 июля 2018, ПАИ

30 июля в 11:45 в деревне Крутовраг Переслегинской волости в Великолукском районе был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Для обезвреживания взрывоопасного предмета привлекалась группа Поисково-спасательного отряда Великих Лук в составе 2 человек и 1 единицы техники.