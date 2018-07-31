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Общество

Из-за перекала печи сгорела баня в Стругокрасненском районе

30 июля в 17:24 поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Дворьково Новосельской волости в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области,   баня размером 5,5х3 метра сгорела полностью.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи – перекал.

Погибших и пострадавших нет.  Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки. Для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

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