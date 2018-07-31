Из-за перекала печи сгорела баня в Стругокрасненском районе

11:15, 31 июля 2018, ПАИ

30 июля в 17:24 поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Дворьково Новосельской волости в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, баня размером 5,5х3 метра сгорела полностью.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи – перекал.

Погибших и пострадавших нет. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки. Для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.