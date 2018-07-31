Повысить штрафы за нелегальный бизнес предложили в Госдуме

13:02, 31 июля 2018, ПАИ

В России предлагается повысить штрафы за бизнес-деятельность без образования юридического лица или оформления индивидуального предпринимательства. Как пишет газета «Известия», соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовила группа депутатов.

Согласно документу, штраф за нелегальный бизнес при первом взыскании должен составлять 5-10 тысяч рублей, при повторном нарушении - 20-30 тысяч рублей. Сейчас за это полагается штраф от 500 до двух тысяч рублей.

Инициативу уже поддержали в Минюсте и в думской фракции «Единой России», но при этом авторам поправок предложено подумать о смягчении размера взыскания.