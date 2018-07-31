Минфин подготовит предложения по маркировке древесины

13:39, 31 июля 2018, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 25 сентября подготовить предложения по обязательной маркировке лесопромышленной продукции. Об этом пишет ТАСС.

«Минфину, Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций представить до 25 сентября в Правительство предложения по включению продукции лесопромышленного комплекса в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе, по регистрации древесины на специализированных пунктах приема», - говорится в перечне поручений.

К этому же сроку профильные ведомства должны представить в кабинет министра предложения по усилению контроля за соблюдением законодательства при использовании лесов для заготовки древесины, совершенствованию контроля оборота древесины, предложить дополнительные меры по недопущению незаконной заготовки и незаконного оборота древесины.