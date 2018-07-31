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Общество

Не считать дамские сумки и портфели ручной кладью предложил Минтранс РФ

Дамские сумки и портфели могут вывести из-под понятия ручной клади, бесплатный провоз которой ограничен пятью килограммами. Таким образом, их перевозка останется бесплатной, а сверх них можно будет взять с собой бесплатно еще 5 килограмм ручной клади. Об этом говорится в законопроекте Минтранса, который размещен на официальном портале правовой информации.

«При регистрации и выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», - говорится в проекте приказа.

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