Дорогу ремонтируют в Куньинском и Бежаницком районах

11:33, 31 июля 2018, ПАИ

В Куньинском и Бежаницком районах ведутся дорожные работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление автомобильных дорог Псковской области, на участках региональных дорог Великие Луки — Ущицы и Кадосно — Жижица сняли старый асфальт.

Сейчас специалисты готовятся к укладке нового асфальтобетонного покрытия. На участках общей протяженностью в 3,5 километров работает подрядчик в рамках контракта с «Псковавтодором» по содержанию дорог. Ремонт будет завершен до 1 сентября. Его стоимость составляет порядка 13 млн рублей.

В Бежаницком районе «Псковавтодор» выполнил поверхностную обработку асфальта на фрагментах шоссе Пушкинские Горы — Локня и Порхов- Успенье общей протяженностью около 4 километров. Стоимость работ — более 2 млн рублей. Средства выделены из бюджета Псковской области.