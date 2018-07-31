Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках

12:18, 31 июля 2018, ПАИ

«Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках, как и подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Это подвиги всего нашего народа», – прокомментировал отец погибшего в Аргунском ущелье Героя России Алексея Воробьева, полковник запаса, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев подписание указа президента России Владимира Путина о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Владимир Воробьев выразил благодарность Владимиру Путину за принятое решение. «Мы говорим спасибо Владимиру Путину за это решение. Это действительно был подвиг. Когда президент приезжал в Псков, он говорил, что Россия могла бы распасться, но благодаря нашим ребятам она сохранила единство», – добавил он.

«Мы очень рады тому, что к нашим детям так относится президент. Они отдали жизни за нас», — подчеркнул Владимир Воробьев.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин распорядился провести памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.