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Общество

В производстве, продажах и бухгалтерии хотят работать псковичи старше 45 лет

В Псковской области соискатели в возрасте от 46 до 55 лет ищут работу на производстве (15%), в продажах (13%) и бухгалтерии (11%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службы компании HeadHunter, аналитики которой выяснили, какую работу ищут представители старшего поколения в Псковской области.

Среди потенциальных работников в возрасте от 50 до 60 лет 59% резюме принадлежат мужчинам и 41% - женщинам. Специалисты «серебряного возраста» также рассматривают предложения о работе на руководящих постах, в сферах строительства и недвижимости, на административных позициях.

По аналитике сервиса hh.ru, в июне-июле текущего года доля соискателей в возрасте составила 10% от общего числа резюме в области. Причем по сравнению с 2017-ым годом число кандидатов зрелого возраста, заинтересованных в новой работе, увеличилось на 1%. Меньше всего на открытом рынке труда Псковской области оказалось соискателей старше 55 лет – 3% от всех резюме в регионе за первые летние месяцы.

Заработок от 20 тысяч до 40 тысяч рублей устроил бы 37% псковичей старше 50 лет, еще 27% хотели бы получать от 40 тысяч до 65 тысяч рублей в месяц. На зарплату до 20 тысяч рублей согласились бы 16%. Более смелые ожидания по оплате труда у 10% кандидатов: от 65 тысяч до 85 тысяч рублей (5%), от 85 тысяч до 105 тысяч рублей (2%) и выше (3%).

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