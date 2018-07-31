Объявлены аукционы на приобретение четырех квартир для псковских полицейских

14:28, 31 июля 2018, ПАИ

Объявлены электронные аукционы по выбору поставщиков на приобретение 4-х благоустроенных квартир для постоянного проживания сотрудников органов внутренних дел УМВД России по Псковской области годом постройки не ранее 2017. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Согласно документам закупок, ведомству нужны две однокомнатные квартиры, площадь одной из них должна быть не менее 32,5 квадратных метра, площадь второй - не менее 36,7 квадратных метра. Начальная цена первого контракта составляет 1 млн 135 тыс. 30 рублей, второго 1 млн 281 тыс. 710 рублей 80 копеек.

Также закупаются две 2-комнатные квартиры площадью не менее 54,40 квадратных метра. Начальная цена контракта составляет по 1 млн 899 тыс. 865 рублей 60 копеек на каждую квартиру

Квартиры должны находиться в Пскове либо Псковском районе с удаленностью не более 2-х километров от черты города. Отмечается, что жилой дом, в котором находится квартира, не должен быть непригодным для проживания, ветхим, находиться в аварийном состоянии, подлежать сносу или реконструкции, требовать капитального ремонта. Сантехника, электропроводка, система отопления, система водоотведения и водоснабжения должны быть в исправном состоянии.

Средства на покупку жилья выделены из федерального бюджета на 2018 год.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 10:00 9 августа. Проведение аукционов состоится в электронной форме 13 августа.