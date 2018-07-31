20 лет тюрьмы грозит псковскому надзирателю на попытку передачи гашиша заключенному

13:04, 31 июля 2018, ПАИ

В Пскове надзирателю колонии №4 грозит 20 лет тюрьмы за попытку передачи наркотиков заключенному. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

16 июля около 18:30 сотрудник колонии по просьбе заключенного, за деньги, поехал за город, откуда взял из тайника 7 граммов гашиша. Вскоре его задержали там же стражи порядка.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 228 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.