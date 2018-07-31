Алюминиевую посуду и электродрель украл безработный в Острове

13:09, 31 июля 2018, ПАИ

С 28 по 30 июля в Острове 44-летний безработный местный житель выбил стекло оконного проема в дачном доме на улице Клавы Назаровой, залез внутрь и украл электродрель и алюминиевую посуду. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, личность преступника была установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками ОМВД России по Островскому району.

В ходе обыска похищенное имущество у подозреваемого изъято. В настоящее время ведется предварительное расследование в рамках уголовного дела.