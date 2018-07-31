Провести отопление и заменить окно в квартире псковички поручил Иван Цецеркий

14:49, 31 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 31 июля, глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд для осмотра муниципальной квартиры по адресу: улица Лужская, дом 15. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города поручил заменить в квартире окно и провести отопление.

Напомним, 12 июля к Ивану Цецерскому в рамках приема граждан по личным вопросам обратилась псковичка, которая просила оказать помощь в ремонте муниципальной комнаты общежития или предоставить ей иное помещение. В ходе встречи глава города пообещал совместно с начальником Управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Сергеем Хмелевым выехать на место и осмотреть жилье на предмет необходимости ремонта или замены.

По итогам рабочего выезда руководитель муниципалитета поручил Сергею Хмелеву уточнить информацию по возможности подведения центрального отопления в здание, а также изыскания средств на срочную замену окна в одном из помещений муниципальной квартиры. Кроме того, необходимо также проверить резервы жилищного фонда города на предмет замены жилья.