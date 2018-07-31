0
15:54
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
15:48
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
15:22
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
15:13
Режиссер спектакля «Ревизор»: Есть желание ощутить это очень сегодняшней, злободневной, сиюминутной историей
14:31
4G-интернет на солнечной энергии
13:47
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
13:32
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Еще новости
Общество

Провести отопление и заменить окно в квартире псковички поручил Иван Цецеркий

Сегодня, 31 июля, глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд для осмотра муниципальной квартиры по адресу: улица Лужская, дом 15. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города поручил заменить в квартире окно и провести отопление.

Напомним, 12 июля к Ивану Цецерскому в рамках приема граждан по личным вопросам обратилась псковичка, которая просила оказать помощь в ремонте муниципальной комнаты общежития или предоставить ей иное помещение. В ходе встречи глава города пообещал совместно с начальником Управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Сергеем Хмелевым выехать на место и осмотреть жилье на предмет необходимости ремонта или замены.

По итогам рабочего выезда руководитель муниципалитета поручил Сергею Хмелеву уточнить информацию по возможности подведения центрального отопления в здание, а также изыскания средств на срочную замену окна в одном из помещений муниципальной квартиры. Кроме того, необходимо также проверить резервы жилищного фонда города на предмет замены жилья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
31 июля 2018
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31 июля 2018
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
31 июля 2018
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
4G-интернет на солнечной энергии
31 июля 2018
4G-интернет на солнечной энергии
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
31 июля 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ 5
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
31 июля 2018
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
31 июля 2018
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70%
31 июля 2018
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70% 1

Идет загрузка...