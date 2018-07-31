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Общество

Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял третью строчку медиарейтинга глав регионов Северо-Западного федерального округа в сфере ЖКХ, который составила компания «Медиалогия» по итогам июня. Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга, в июне руководитель региона упоминался в СМИ в связи с темой ЖКХ 1176 раз.

На первом месте оказался глава Карелии Артур Парфенчиков (1230 упоминаний), на втором — глава Коми Сергей Гапликов (1202 упоминаний).

В общем рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ Михаил Ведерников занял 20 место. Лидером общего рейтинга в июне стал мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробьёв, на третьем — глава Якутии (Саха) Айсен Николаев.

Добавим, что рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает порядка 45700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. При построении рейтинга используется МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда.

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