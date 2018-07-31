Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области

15:48, 31 июля 2018, ПАИ

1-3 августа в большинстве районов Псковской области ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс по региональной шкале, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС.

В ведомстве призывают жителей и гостей Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности – не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, а также быть особенно внимательными и бдительными в пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Родителей просят не оставлять без присмотра детей, чтобы «детская шалость не превратилась в большой пожар».

«Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами», – добавили в пресс-службе.