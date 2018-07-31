До +30 ожидается 1 августа в Псковской области

17:03, 31 июля 2018, ПАИ

1 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем – от +25 до +30.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

В Пскове температура ночью составит от +13 до +15, днем – от +26 до +28. Прогнозируется ветер южных направлений – ночью слабый, днем умеренный, также ожидается небольшая облачность и без осадков.