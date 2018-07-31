Российский эксперт: Если откладывать изменения в пенсионном законодательстве, то решение проблемы будет более болезненным

16:38, 31 июля 2018, ПАИ

Старший преподаватель факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Борис Пивовар считает, что изменения в пенсионном законодательстве нельзя откладывать, так как иначе потом проблема будет острее, а ее решение — болезненнее.

Как сообщает ФАН, Борис Пивовар напомнил, что существующая в России пенсионная система создавалась в советское время под тогдашние реалии — под количество населения 1950-х годов, под существовавшее тогда соотношение молодых и пожилых людей. «Нынешние реалии существенно отличаются. У нас много пожилых людей, поскольку продолжительность жизни увеличилась, и у нас есть проблемы с молодежью, которой не так много, поскольку был демографический спад 90-х годов. И пенсионную систему необходимо переделывать под то, что имеем сегодня», — заметил он.

Эксперт также подчеркнул, что менять пенсионную систему надо было «еще вчера».

«Необходимость реформировать пенсионную систему назрела давно. Требовалось задуматься об этом не один год назад. Но в силу различных обстоятельств — политических реалий и конъюнктуры рынка — этот вопрос откладывался на потом. Если смотреть правде в глаза, то откладывать можно и еще, но всего на несколько лет. Потом проблема будет острее, и ее решение будет более болезненным. А сейчас есть политическая воля изменить устаревшую систему», — считает Борис Пивовар.

Он также отметил, что уже озвученные предложения по изменению пенсионного законодательства далеки от идеала и не исключено, что они значительно трансформируются в ходе широкой общественной дискуссии. «Надо понимать, что оставлять все как есть нельзя. Да, еще несколько лет пенсионную систему можно будет спасать за счет различных фондов, бюджета, покрывая ее дефицит. Но рано или поздно система все равно «навернется». Ее придется менять. А откладывать решение — это все равно что не лечить болезнь сейчас, так как завтра вылечиться будет сложнее», — пояснил эксперт.

Напомним, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.