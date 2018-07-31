Июльский Кубок города Пскова по быстрым шахматам стартует 4 августа

15:58, 31 июля 2018, ПАИ

4 августа стартует очередной турнир по быстрым шахматам — Июльский Кубок города Пскова по быстрым шахматам. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, турнир планировалось провести в июле, но пришлось перенести по ряду причин.

Соревнования пройдут в шахматном клубе «Бригантина» (Октябрьский проспект, 38) по швейцарской системе в два дня: четыре тура 4 августа и шесть туров 5 августа.

Регистрация участников состоится 4 августа с 15:30 до 15:45. Открытие соревнований – в 15:50, а затем в 16:00 – начало первого тура. Начало пятого тура – 5 августа в 11:00. Закрытие турнира – 5 августа через 15 минут после окончания последней партии.

Ознакомиться с положением о шахматном турнире можно здесь >>>