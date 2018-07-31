31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове

15:22, 31 июля 2018, ПАИ

31 июля в 12:12 специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» восстановили подачу электроэнергии псковичам, проживающим в районе Зонального и Крестовского шоссе, улиц Николая Васильева и Пригородной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго, отключение потребителей произошло в 11:35 из-за обрыва гусеничным экскаватором сторонней организации кабельной линии 6 кВ. Несогласованные с энергокомпанией земляные работы производились возле дома № 46 по Зональному шоссе.

Оперативно-выездная бригада «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» незамедлительно выехала к месту аварии. Она вывела этот аварийный участок линии в ремонт, выполнила оперативные переключения и через 37 минут восстановила подачу электроэнергии всем потребителям по резервным схемам.

Теперь восстановление нормальной схемы станет возможным только после замены поврежденного участка кабельной линии и проведения соответствующих испытаний.

По данным службы безопасности «Псковэнерго», с начала текущего года сегодняшний инцидент стал уже 31 случаем повреждения сторонними лицами кабельных линий электропередачи в области. В этот раз сторонняя организация опять проводила раскопки с нарушениями правил работы в охранных зонах кабельных линий и без уведомления энергетиков.

«Псковэнерго» напоминает, что проведение земляных работ в городах и районных центрах Псковской области, где сосредоточено большое количество различного рода подземных коммуникаций, недопустимо без предварительного согласования с энергокомпанией и без выезда её представителя непосредственно на место проведения работ.

Все действия в охранных зонах линий электропередачи, а это может быть любое строительство, посадка и вырубка деревьев, работа крана, подъемника, бурильной машины и прочее, могут не только привести к перебоям в электроснабжении, но и представляют смертельную опасность для жизни людей.

«Псковэнерго» предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный) или телефон доверия «Псковэнерго» (8112) 597-345.