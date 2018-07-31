Маруся Привольная: Поэт не обязательно должен публиковаться где-либо, чтобы им быть

15:21, 31 июля 2018, ПАИ

«Поэт не обязательно должен публиковаться где-либо, чтобы быть поэтом», - заявила псковская поэтесса, участник творческих инициатив #Команды2018 Маруся Привольная в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 31 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Поэтесса также рассказала, что она долгое время жила в Санкт-Петербурге, поэтому псковичи засомневались, действительно ли она представляет именно их город. По словам Маруси Привольной, она родилась и жила в Пскове.

«Сейчас я пишу в Пскове, живу в Пскове, вообще множество событий происходит со мной в Пскове. Это удивительно, конечно», - добавила девушка.

Маруся Привольная также рассказала, что иногда Псков казался ей «тесным». Но сейчас поэтесса благодарна городу: «Сейчас понимаю, что огромная благодарность живет в моем сердце Псковской земле».