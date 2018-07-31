Виктор Остренко: В общественную приемную Михаила Ведерникова поступает много предложений по работе уже после 9 сентября

15:34, 31 июля 2018, ПАИ

«В общественную приемную Михаила Ведерникова поступает много пожеланий и предложений в части организации работы в рамках предвыборной кампании и за пределами 9 сентября – и это намного важнее», - заявил сегодня, 31 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live Виктор Остренко: заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель общественного штаба кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Он добавил, что на данный момент в приемную, которая начала официальную работу 24 июля, поступило около 70 обращений, которые носят «разнообразный характер».

«Некоторые обращения касаются получения оперативной информации о деятельности нашего кандидата и о работе в целом избирательного штаба и общественной приемной. Очень много вопросов связано с жизненными ситуациями тех людей, которые к нам приходят. Мы стараемся дать им информацию, которая доступна нам, получить ответы от органов власти, правильно составить обращения», - рассказал Виктор Остренко.

«Мы стараемся так выстроить работу, чтобы в максимально короткий срок человек получил ответ», - добавил он.