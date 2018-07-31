Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули

15:54, 31 июля 2018, ПАИ

«Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули. Я увидела действующего политика, который умеет творить добро, и увидела простого актера, - без надменных действий, без пафоса, что часто бывает у людей творческих профессий», - рассказала псковская поэтесса, участник творческих инициатив #Команды2018 Маруся Привольная в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 31 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом она отметила, что «когда идешь на встречу с творческим человек, за которым следил с самого детства – есть страх разочароваться ».

«Я поучаствовала, что у нас «одна волна» - творческая. Увидела человека, который стремится охватить все, что ему интересно», - заявила Маруся Привольная.

Поэтесса также отметила, что для нее «в этом мире все возможно», а Гоша Куценко «делает много добрых дел» и помогает детям. «Это и моя цель. Я не люблю об этом говорить открыто, очень хотела бы, чтобы поэзия и все мои мечты к чему-то приводили. Цели и достижения, которые есть у Гоши Куценко, мне очень близки», - добавила Маруся Привольная.

Кроме того, девушка рассказала, что 30 сентября выступит со своими стихами в Казани в поддержку проекта «Звонкие Сердца». Далее поэтичекие выступления продолжатся в Краснодаре, Екатеринбурге. Финальное выступление пройдет в Пскове в январе, после чего планирует разработать новую программу.