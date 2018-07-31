Порховчанка пыталась украсть шоколад в магазине на Рижском проспекте в Пскове

15:49, 31 июля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась украсть шоколад из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 46-летнюю жительницу Порхова, которая похитила с прилавка 8 плиток шоколада.

Воровку доставили в ближайший отдел полиции.