1
15:54
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
15:48
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
15:22
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
15:13
Режиссер спектакля «Ревизор»: Есть желание ощутить это очень сегодняшней, злободневной, сиюминутной историей
14:31
4G-интернет на солнечной энергии
13:47
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
13:32
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Еще новости
Общество

Порховчанка пыталась украсть шоколад в магазине на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась украсть шоколад из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 46-летнюю жительницу Порхова, которая похитила с прилавка 8 плиток шоколада.

Воровку доставили в ближайший отдел полиции.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
31 июля 2018
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31 июля 2018
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
31 июля 2018
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
4G-интернет на солнечной энергии
31 июля 2018
4G-интернет на солнечной энергии
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
31 июля 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ 5
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
31 июля 2018
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
31 июля 2018
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70%
31 июля 2018
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70% 1

Идет загрузка...