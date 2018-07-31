Виктор Остренко: На площадке общественной приемной Михаила Ведерникова пройдут 10 дискуссий на актуальные для региона темы

15:55, 31 июля 2018, ПАИ

На площадке общественной приемной кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пройдут 10 дискуссий на актуальные для региона темы: образование, здравоохранение, культура, экономика, промышленность, инвестиции и т.д. Об этом сегодня, 31 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live заявил Виктор Остренко: заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель общественного штаба Михаила Ведерникова.

По его словам, экспертные заключения, выработанные в рамках дискуссий, будут предложены врио и будут частью его работы за пределами 9 сентября.

Говоря о работе общественной приемной, Виктор Остренко подчеркнул, что «сейчас рано делать делалать выводы», поскольку приемная только неделю отработала в открытом режиме и две недели в тестовом. Он напомнил, что после выборов на базе приемной будет создан проектный офис #Команды2018: «Своеобразный ресурсный центр НКО, центром гражданских инициатив».

«Главное, что в эту работу поверили люди, которые, высказывая свои инициативы, получают конкретную поддержку. Для многих это жизненная мечта, которая реализовалась», - добавил руководитель общественного штаба.