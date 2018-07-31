Виктор Остренко: На площадке общественной приемной Михаила Ведерникова пройдут 10 дискуссий на актуальные для региона темы
На площадке общественной приемной кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пройдут 10 дискуссий на актуальные для региона темы: образование, здравоохранение, культура, экономика, промышленность, инвестиции и т.д. Об этом сегодня, 31 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live заявил Виктор Остренко: заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель общественного штаба Михаила Ведерникова.
По его словам, экспертные заключения, выработанные в рамках дискуссий, будут предложены врио и будут частью его работы за пределами 9 сентября.
Говоря о работе общественной приемной, Виктор Остренко подчеркнул, что «сейчас рано делать делалать выводы», поскольку приемная только неделю отработала в открытом режиме и две недели в тестовом. Он напомнил, что после выборов на базе приемной будет создан проектный офис #Команды2018: «Своеобразный ресурсный центр НКО, центром гражданских инициатив».
«Главное, что в эту работу поверили люди, которые, высказывая свои инициативы, получают конкретную поддержку. Для многих это жизненная мечта, которая реализовалась», - добавил руководитель общественного штаба.