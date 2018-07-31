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Общество

Творческие успехи: ПАИ-live с Виктором Остренко и Марусей Привольной (ВИДЕО)

Сегодня гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель общественного штаба кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Виктор Остренко и псковская поэтесса, участник творческих инициатив #Команды2018 Маруся Привольная. В прямом эфире они рассказали о работе общественной приемной Михаила Ведерникова, о скорости реакции на обращения жителей, о роли известного артиста Гоши Куценко в развитии творческих инициатив псковской молодежи.

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