Творческие успехи: ПАИ-live с Виктором Остренко и Марусей Привольной (ВИДЕО)
Сегодня гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель общественного штаба кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Виктор Остренко и псковская поэтесса, участник творческих инициатив #Команды2018 Маруся Привольная. В прямом эфире они рассказали о работе общественной приемной Михаила Ведерникова, о скорости реакции на обращения жителей, о роли известного артиста Гоши Куценко в развитии творческих инициатив псковской молодежи.