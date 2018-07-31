Организовывать в Пскове встречи с творческими людьми намерена Маруся Привольная

16:05, 31 июля 2018, ПАИ

Организовывать в Пскове встречи с творческими людьми и поэтами намерена псковская поэтесса, участник творческих инициатив #Команды2018 Маруся Привольная. Об этом она сообщила в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 31 июля.

«Мне будет приятно этим заниматься - делится навыками в поэзии», – отметила она.

По мнению поэтессы, творчество – это труд. «А если говорить о прозе - это труд в квадрате. Потому что даже самые известные писатели заставляли себя писать», – добавила она.

Маруся Привольная отметила, что основной аудиторией в ее социальных сетях являются не псковичи, однако, их становится больше.