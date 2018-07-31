0
15:54
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
15:48
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
15:22
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
15:13
Режиссер спектакля «Ревизор»: Есть желание ощутить это очень сегодняшней, злободневной, сиюминутной историей
14:31
4G-интернет на солнечной энергии
13:47
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
13:32
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Еще новости
Общество

Организовывать в Пскове встречи с творческими людьми намерена Маруся Привольная

Организовывать в Пскове встречи с творческими людьми и поэтами намерена псковская поэтесса, участник творческих инициатив #Команды2018 Маруся Привольная. Об этом она сообщила в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 31 июля.

«Мне будет приятно этим заниматься - делится навыками в поэзии», – отметила она.

По мнению поэтессы, творчество – это труд. «А если говорить о прозе - это труд в квадрате. Потому что даже самые известные писатели заставляли себя писать», – добавила она.

Маруся Привольная отметила, что основной аудиторией в ее социальных сетях являются не псковичи, однако, их становится больше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Организовывать в Пскове встречи с творческими людьми намерена Маруся Привольная Виктор Остренко: На площадке общественной приемной Михаила Ведерникова пройдут 10 дискуссий на актуальные для региона темы Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули Маруся Привольная: Поэт не обязательно должен публиковаться где-либо, чтобы им быть Начался ПАИ-live с Виктором Остренко и Марусей Привольной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00 Анна Кузыченко: Мы стремимся, чтобы «майские указы» выполнялись и перевыполнялись Дополнительный первый класс открыли в Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анна Кузыченко: Почти четверть работающих в школах Пскова педагогов моложе 35 лет В школьных стенах: ПАИ-live с Анной Кузыченко (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули Маруся Привольная: Поэт не обязательно должен публиковаться где-либо, чтобы им быть Начался ПАИ-live с Виктором Остренко и Марусей Привольной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Политик и поэтесса станут гостями ПАИ-live сегодня в 15:00 Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО) Михаил Ведерников: Я рад, что у нас много неравнодушных, деятельных людей, готовых подключиться к проекту #Команда2018 Гоша Куценко о #Команде2018: Хорошее место, куда могут прийти люди, принести хорошую идею и реализовать её Гоша Куценко готов помочь в создании фильма о княгине Ольге Гоша Куценко планирует создать с псковичкой совместный музыкальный проект Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
31 июля 2018
Маруся Привольная: Когда я попала на встречу с Гошей Куценко и Михаилом Ведерниковым - все стереотипы рухнули
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31 июля 2018
Высокая пожарная опасность ожидается 1-3 августа в большинстве районов Псковской области
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
31 июля 2018
31-й случай повреждения кабельных линий электропередачи сторонними лицами произошел сегодня в Пскове
4G-интернет на солнечной энергии
31 июля 2018
4G-интернет на солнечной энергии
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ
31 июля 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО в сфере ЖКХ 5
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
31 июля 2018
Почти 4 млн рублей выделены на оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья в новой школе Дно
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
31 июля 2018
Владимир Воробьев: Подвиг десантников 6-й роты должен жить в веках
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70%
31 июля 2018
Реконструкция улицы Свердлова в Пскове завершена на 70% 1

Идет загрузка...