«Шевроле» собственного отца угнал судимый пскович

16:52, 31 июля 2018, ПАИ

В ночь на 30 июля в Пскове у дома по улице А. Золоцевской неизвестный угнал автомобиль «Шевроле». Позже иномарку нашли с повреждениями на той же улице, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый пскович. Полицейские предполагают, что он решил съездить за алкоголем, но не справился с управлением и врезался. Также выяснилось, что легковушка принадлежит его отцу.