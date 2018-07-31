Неотключаемыми видеорегистраторами оборудуют российские колонии

18:06, 31 июля 2018, ПАИ

В России планируется оборудовать исправительные колонии видеорегистраторами, которые не смогут отключать даже сотрудники. Как пишет газета «Известия», с такой инициативой выступил Директор ФСИН России Геннадий Корниенко.

По его словам, в некоторых колониях сотрудники своевольно отключают камеры слежения. «Нужны видеорегистраторы, которые работали бы независимо от желания того или иного сотрудника», — заявил Геннадий Корниенко.

Глава ФСИН пояснил, что сотрудники пенитенциарных учреждений должны постоянно носить включенные переносные видеорегистраторы на службе, а также при применении спецсредств и физической силы к заключенным. При этом устройство будут передавать сотруднику, заступающему на дежурство, «без возможности совершать с ним манипуляции».