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Общество

Неотключаемыми видеорегистраторами оборудуют российские колонии

В России планируется оборудовать исправительные колонии видеорегистраторами, которые не смогут отключать даже сотрудники. Как пишет газета «Известия», с такой инициативой выступил Директор ФСИН России Геннадий Корниенко.

По его словам, в некоторых колониях сотрудники своевольно отключают камеры слежения. «Нужны видеорегистраторы, которые работали бы независимо от желания того или иного сотрудника», — заявил Геннадий Корниенко.

Глава ФСИН пояснил, что сотрудники пенитенциарных учреждений должны постоянно носить включенные переносные видеорегистраторы на службе, а также при применении спецсредств и физической силы к заключенным. При этом устройство будут передавать сотруднику, заступающему на дежурство, «без возможности совершать с ним манипуляции».

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