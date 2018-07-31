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Общество

Аудитория Telegram в России снизилась на 23%

Российская аудитория мессенджера Telegram упала на 23% в сравнении с апрелем. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования Mediascope.

В июне 2018 года мессенджером ежедневно пользовались в среднем 2,9 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. В апреле же аудитория составила 3,7 млн человек, что стало рекордом с октября 2017 года, когда компания начала считать пользователей приложения в крупных городах.

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram. В борьбе с мессенджером было заблокировано около 18 млн IP-адресов, принадлежащих Google и Amazon, которые использовались для обхода блокировки. Большая часть из них к данному моменту уже разблокирована. Несмотря на запрет, Telegram по-прежнему работает у российских пользователей.

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