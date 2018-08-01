РЕВИЗИЯ: Доступная среда от Летнего сада до улицы Спегальского в Пскове

15:37, 01 августа 2018, ПАИ

О важности доступной среды – для маломобильных граждан всех категорий, от инвалидов, до просто пожилых людей, детей и мам с колясками – сказано уже много. И постепенно в рамках работ по ремонту, реконструкции и благоустройству городской инфраструктуры в Пскове появляются ее элементы. Однако, судя по всему, далеко не всегда проектировщики и строители вспоминают о доступной среде или готовы строго соблюсти ее нормы. Псковское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) провело мониторинг центра города - от Октябрьской площади до кинотеатра «Победа». Общественники отметили существующие недочеты и написали рекомендации по их устранению, составив так называемые «паспорта доступности». В рамках проекта ПАИ «Ревизия» корреспондент и фотограф Псковского агентства информации вместе с председателем ВОИ, депутатом областного Собрания Мариной Борисенковой прошли по центру Пскова, чтобы своими глазами оценить, как организована доступная среда для маломобильных граждан и какие недочеты предстоит устранить городским властям.

Отправной точкой нашего маршрута стал Летний сад, а точнее - памятник «Пушкин и крестьянка». Здесь уже много лет существовала проблема с бордюрным камнем: из-за него маломобильные люди не могли самостоятельно пройти по пешеходному переходу. Однако совсем недавно бордюрный камень убрали. «Видимо, кто-то обратил внимание на проблему. Выходит, что городские власти все-таки мониторят ситуацию», - заметила Марина Борисенкова.

Но до конца это место в порядок не привели. В опущенном бордюре есть «ямка», которую необходимо убрать во избежание несчастных случаев. По словам Марины Борисенковой, когда ВОИ проводило обследование города, именно в этом месте перевернулся инвалид-колясочник.

Направляясь в сторону улицы Свердлова, невольно обращаешь внимание на ступеньки возле крепостной стены, которые ведут в парк, к памятнику «Пушкин и крестьянка». Возникает сразу вопрос: «А как маломобильные люди и женщины с колясками будут преодолевать препятствие, чтобы пройти к памятнику?» В одиночку им такое не под силу и сейчас приходится рассчитывать лишь на помощь прохожих или же вовсе менять свой маршрут.

По пути к дому № 7а по Комиссаровскому переулку мы обнаружили несколько уже пониженных бордюрных камней. Вообще-то по нормативам бордюр должен быть меньше полутора сантиметров, но, по словам, Марины Борисенковой, для маломобильных граждан удобнее, когда бордюр сделан вровень с асфальтом.

В Комиссаровском переулке также заметны результаты работы управления городского хозяйства (УГХ) Пскова. Несколько бордюров уже опущены, местами уже подготовлена «подушка» под плитку. Очевидно, что это фальстарт: в дальнейшем ее снова придется разбирать. На данном участке есть также тактильное направление для слепых. Однако это, в свою очередь, будет препятствием для инвалидов-колясочников и мам с маленькими детьми, потому что сложно преодолеть такие «булыжники».

Имеется также тактильная плитка. Кстати, в Пскове она есть только в нескольких местах, хотя по нормативам она должна быть везде.

По дороге к Финскому парку, у дома № 25 по улице Гоголя, нельзя не обратить внимания на несколько высоких бордюров. Преодолеть их самостоятельно маломобильные люди не смогут.

Также на улице Гоголя на глаза попадаются желоба ливневки, которые, по правилам, должны быть закрыты решетками.

Дойдя до улицы Спегальского понимаешь, что попасть в Финский парк инвалиду или маме с коляской самостоятельно - невозможно. Для того чтобы перейти данную улицу, им придется двигаться по Спегальского до следующего понижения бордюра, которое находится почти в самом ее конце.

Там же были обнаружены и недочеты по наклону тротуара. По правилам наклон должен быть не более 5 градусов, а здесь он приблизительно 9. И если, скажем, инвалид, который занимается спортом, еще как-то сможет преодолеть такой наклон, то инвалиду-«шейнику» из-за слабости рук такой наклон преодолеть очень тяжело.

Из-за чего же возникают такие недочеты? По мнению Марины Борисенковой, проектировщики не планируют сопряжение участков, ремонтируемых в разное время. Понятное дело, что любой здоровый человек на такое даже не обратит внимания и спокойно пройдет, куда ему нужно. Но для маломобильных людей такие недочеты критичны.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



































Возможно, такая проблема возникает из-за отсутствия соответствующего надзорного органа. Ведь только новые объекты проходят государственную экспертизу, причем ее результаты зачастую вызывают вопросы у инвалидов.

Остается надеяться, что УГХ города примет во внимание «паспорта доступности», которые разработало Псковское отделение ВОИ, и устранит все указанные упущения. Ведь все люди должны иметь равные возможности, в том числе и для передвижения.