12 точек несанкционированной торговли выявили в Пскове в июле

17:55, 31 июля 2018, ПАИ

Сегодня, 31 июля, в Пскове прошел очередной рейд по пресечению торговли в неразрешенных местах, в ходе которого было выявлено 12 точек несанкционированной торговли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представители отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова в сопровождении сотрудников полиции выезжали с проверкой на Рижский проспект, в район магазина «Маяк», рынка на улице Текстильная.

На выявленных точках продавцы не смогли документально подтвердить происхождение товара или предъявить разрешение, выданное муниципалитетом, на торговлю в данном месте. Кроме того, у торгующих на руках, как правило, не оказывалось ни санитарных книжек, ни документов на продовольственные или другие товары.

Как отмечают сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова, правонарушители отказываются пользоваться бесплатными местами на оборудованной муниципальной площадке, которые специально оборудованы для торговли. При этом на незаконную торговлю, неприятный запах и мусор, который остается после продажи жалуются и жители соседних домов. Факты нарушений зафиксированы в 59 протоколах. Согласно статьи 2.11 «Торговля в местах, не отведенных для этого в установленном порядке» Закона Псковской области от 4 мая 2003 года № 268-ОЗ (редакция от 10 апреля 2017 года) «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» штрафы за совершение такого правонарушения составляют: на граждан - от 3 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 10 до 20 тыс. рублей.

Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг регулярно проводят профилактические беседы, рекомендуя продавцам занимать бесплатные и оборудованные торговые места в согласованном месте.