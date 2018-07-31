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Общество

Асфальтирование тротуара на улице Октябрьской в Пустошке завершилось

В Пустошке закрытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания «Псковагропромдорстрой» завершило асфальтирование тротуара улицы Октябрьской от улицы Рощупкина до детского сада «Светлячок», сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Решение об укладке асфальта было принято комиссией в администрации городского поселения «Пустошка» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Пустошка» на 2018-2022 годы».

Когда работы были завершены, для воспитанников детского сада «Светлячок» на новом асфальте провели праздничные мероприятия, которые подготовили работники районного центра культуры.

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