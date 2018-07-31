Новый инструмент развития получит Псковская область

17:57, 31 июля 2018, ПАИ

27 июля в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоялось внеочередное Общее собрание учредителей АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Исполнительный директор Партнерства Алексей Багаряков заявил, что, когда врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников возглавит Высший совет АНО, то у региона появятся новые инструменты развития, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

«На сегодняшний день Партнерство зарекомендовало себя, как площадка для конструктивного диалога органов власти, бизнеса и институтов развития. Мы хотим, чтобы регионы Северо-Запада больше пользовались возможностями и ресурсами Партнерства в целях своего развития, реализации перспективных проектов. Для этого нами было предложено усилить роль регионов, сформировать Высший совет партнерства, возглавляемый по очереди главами субъектов Северо-Запада. Считаю, что подобные новации крайне необходимы, если мы хотим и дальше успешно решать совместные задачи. Приведу пример – в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве с Псковской областью нами реализована серия мероприятий, в числе которых в мае этого года проведена масштабная энергетическая конференция совместно с ПАО «МРСК Северо-Запада, где было подписано более 10 соглашений на подключение общей мощностью 12 мегаватт. Но это лишь начало большого совместного пути – в случае, когда нынешний исполняющий обязанности губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников будет возглавлять Высший совет АНО, у области появляются дополнительные лоббистские возможности для решения таких задач, как внедрение механизмов государственно-частного партнерства в экономику области, внесения изменений в схему территориального планирования Псковской области в целях синхронизации документов территориального планирования с инвестиционными программами развития естественных монополий, развитие туристского потенциала в рамках проекта «Серебряное ожерелье России» - отметил Исполнительный директор Партнерства Алексей Багаряков.

Мероприятие открыл помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев. «На текущий момент органы исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации в своей деятельности руководствуются Указом президента № 204, базовым документом, определяющим так называемые «майские указы». Отмечу, что основной целью работы Стратегического партнерства «Северо-Запад», как раз и является помощь регионам Северо-Запада в реализации «майских указов» президента. Для этого были созданы 6 проектных офисов, каждый из которых отвечает за серию конкретных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Считаю деятельность Партнерства нужной, полезной, которую необходимо усиливать большим вовлечением каждого субъекта Северо-Запада в оперативную работу АНО» – отметил Евгений Карпичевы, приветствуя участников собрания.

Участие в собрании принимали Учредители Партнерства – представители администраций глав и правительств всех 11-ти субъектов Северо-Западного федерального округа, а также руководители крупных инфраструктурных компаний. От Псковской области присутствовал Руководитель аппарата администрации области Денис Гуляев: «Псковскую область и Стратегическое партнерство связывают плотные конструктивные взаимоотношения, мы со своей стороны приветствуем те новации, которые Партнерство внедряет и использует в работе с регионами. Изменения назрели, поэтому по повестке дня позиция руководства области – поддержать. Также мы направили и свои предложения, которые, надеюсь, будут учтены и позволят нашей области решать больше амбициозных задач с помощью Партнерства».

Основным вопросом повестки дня Общего собрания значилось внесение изменений в Устав Партнерства, приведение его в соответствие с действующим законодательством, а также изменение в руководящих органах АНО. Главным приложением усилий Партнерства является взаимодействие с регионами Северо-Запада, поэтому целесообразность вносимых изменений обусловлена необходимостью усиления роли руководства регионов Северо-Запада в работе Партнерства, а также требованиями времени.

Отметим, что предложения по модернизации Устава и расширению полномочий регионов, в деле совместных с Партнерством проектах, были сформированы Исполнительной дирекцией и явились своеобразным итогом новых принципов работы, утвержденных Общим собранием годом ранее.

Предложение по модернизации органов управления и внесению изменений в Устав были приняты Общим собранием единогласно. Органами управления Партнерства становятся – Высший совет, возглавляемый главами регионов Северо-Запада поочередно, а также Наблюдательный совет, возглавляемый заместителем (помощником) полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-западном федеральном округе.