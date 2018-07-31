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Общество

82-летнюю пенсионерку продолжают разыскивать в Пушкиногорском районе

ОМВД России по Пушкиногорскому району продолжает розыск 82-летней Татьяны Калининой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 16 июля она ушла с базы отдыха в Пушкинских Горах и до настоящего времени местонахождение пожилой женщины неизвестно.

Она ростом 157 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Была одета в белый в синюю клетку халат и белую спортивную обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Калининой, просят обратиться по телефонам 81146 21402 или 02.

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