11 псковских организаций, учреждений и ИП проверит Роструд в августе

19:30, 31 июля 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок на 2018 год проверит в августе соблюдение трудового законодательства в 11 организациях, учреждениях и ИП, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Отмечается, что проверкам подвергнутся ООО «Велмаш-Сервис», ИП Тимофеев Е.П., ООО «Славяне», ООО «Научно-производственное предприятие «Станкосервис», ООО «Электрофарфор», ЗАО «Научно-производственное объединение «Техэлектро», ООО «Великорецкая лоза», ООО «Арго», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области» Министерства труда и социальной защиты РФ, Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, ЗАО «Агрофирма «Победа».