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Общество

Жителям трех деревень Плюсского района напомнили о пожарной безопасности

31 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с мастером леса КУ «Плюсское лесничество» в целях обеспечения пожарной безопасности посетил деревни Терешинка, Игомель и Должицы Плюсского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Специалисты в рамках профилактической операции «Лето» провели мероприятия на темы соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, содержания территорий, прилегающих к лесным массивам. Жителям напомнили правила разведения костров.

В ходе профилактического мероприятия выполнен обход домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику.

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