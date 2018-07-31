Жителям трех деревень Плюсского района напомнили о пожарной безопасности

22:45, 31 июля 2018, ПАИ

31 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с мастером леса КУ «Плюсское лесничество» в целях обеспечения пожарной безопасности посетил деревни Терешинка, Игомель и Должицы Плюсского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Специалисты в рамках профилактической операции «Лето» провели мероприятия на темы соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, содержания территорий, прилегающих к лесным массивам. Жителям напомнили правила разведения костров.

В ходе профилактического мероприятия выполнен обход домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику.