Жителям трех деревень Плюсского района напомнили о пожарной безопасности
31 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с мастером леса КУ «Плюсское лесничество» в целях обеспечения пожарной безопасности посетил деревни Терешинка, Игомель и Должицы Плюсского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.
Специалисты в рамках профилактической операции «Лето» провели мероприятия на темы соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, содержания территорий, прилегающих к лесным массивам. Жителям напомнили правила разведения костров.
В ходе профилактического мероприятия выполнен обход домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику.