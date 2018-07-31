Более 325 тысяч рублей от ежегодной аренды земельного участка будут поступать в бюджет Пскова
30 июля Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям провёл аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Пскове.
Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете, по итогам аукциона выявлен победитель. В результате проведённых торгов в бюджет муниципального образования «Город Псков» ежегодно будет поступать арендная плата земельного участка в размере 326 тыс. 465 рублей.