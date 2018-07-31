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Общество

Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова

30 июля по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона состоялся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, крестный ход совершил приход храма святых апостолов Петра и Павла (с Буя).

В крестном ходе, возглавляемом священником Николаем Подгурским, приняли участие прихожане храма, а также все желающие совершить сугубую молитву о своем городе. 

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Все это время совершалось пение акафистов Пресвятой Богородице, святым апостолам Петру и Павлу и святителю Спиридону Тримифунтскому, а также иные молитвословия Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим.

На крестном ходе богомольцы сделали четыре остановки – на всех концах города – в поселке Череха, где была совершена заупокойная лития по погибшим защитникам Отечества; в районе Кресты, в храме святых великомучеников Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; на горе Соколихе, у памятника святого благоверного князя Александра Невского и в Орлецах, в храме Воскресения Христова.

«По окончании молебного пения крестоходцы с благоговением подошли к кресту и получили благословение на труды во славу Божию», – добавили в пресс-службе.

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