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Общество

Главная больница Псковской области подала в суд на Льва Шлосберга

Руководство Псковской областной клинической больницы обратилось в суд за защитой деловой репутации. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач медицинского учреждения - Анатолий Волков. Поводом для иска стала публикация в телеграм-канале председателя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, в которой, была размещена ложная информация о, якобы имевшем место, нецелевом использовании вертолета санавиации.

Исковое заявление к лидеру псковских «яблочников» подано в Псковский городской суд.

Учреждение просит признать распространенную Львом Шлосбергом информацию не соответствующей действительности и опровергнуть порочащие деловую репутацию сведения.

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