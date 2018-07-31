6-й фестиваль по рыбной ловле «Клевое место - 2018» пройдет 5 августа в Пустошкинском районе

20:50, 31 июля 2018, ПАИ

5 августа состоится 6-й фестиваль по рыбной ловле «Клевое место - 2018» на озере Сверзно в деревне Соино Пустошкинского района. Об этом сообщается в городской группе в социальной сети «ВКонтакте».

Регистрация участников начнется в 10:30, старт фестиваля – в 11:00. Обязательным условием для участников является наличие спасательных средств.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-911-697-80-72.