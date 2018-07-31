Выставка «Тепло наших сердец» открылась в Нееловском культурном центре
В Нееловском культурно-досуговом центре в выставочном зале состоялось открытие выставки, посвященной 91-й годовщине Псковского района «Тепло наших сердец».
Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. В выставке приняли участие 9 мастеров (188 экспонатов).
«Авторская выставка живописи художника Анатолия Жбанова ярко отображает красоту и самобытность Псковского района.Также гости могут познакомиться с фотовыставкой, представленной Тямшанским культурно-досуговым центром. Отдельного внимания заслуживают работы декоративно-прикладного творчества Карамышевского Дома культуры. Работы выполнены творчески с большим мастерством», - добавили в пресс-службе.
Экспозиция будет работать до 10 сентября.