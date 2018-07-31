0
23:00
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
22:51
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:45
Жителям трех деревень Плюсского района напомнили о пожарной безопасности
22:16
Открытый турнир города Пскова по подтягиванию «Кубок турника» состоится 11 августа
20:50
6-й фестиваль по рыбной ловле «Клевое место - 2018» пройдет 5 августа в Пустошкинском районе
20:10
Михаил Ведерников поручил составить график погашения долгов по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
19:51
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
Еще новости
Общество

Выставка «Тепло наших сердец» открылась в Нееловском культурном центре

В Нееловском культурно-досуговом центре в выставочном зале состоялось открытие выставки, посвященной 91-й годовщине Псковского района «Тепло наших сердец».

Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. В выставке приняли участие 9 мастеров (188 экспонатов).

«Авторская выставка живописи художника Анатолия Жбанова ярко отображает красоту и самобытность Псковского района.Также гости могут познакомиться с фотовыставкой, представленной Тямшанским культурно-досуговым центром. Отдельного внимания заслуживают работы декоративно-прикладного творчества Карамышевского Дома культуры. Работы выполнены творчески с большим мастерством», - добавили в пресс-службе.

Экспозиция будет работать до 10 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
31 июля 2018
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 июля 2018
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жителям трех деревень Плюсского района напомнили о пожарной безопасности
31 июля 2018
Жителям трех деревень Плюсского района напомнили о пожарной безопасности
Открытый турнир города Пскова по подтягиванию «Кубок турника» состоится 11 августа
31 июля 2018
Открытый турнир города Пскова по подтягиванию «Кубок турника» состоится 11 августа
6-й фестиваль по рыбной ловле «Клевое место - 2018» пройдет 5 августа в Пустошкинском районе
31 июля 2018
6-й фестиваль по рыбной ловле «Клевое место - 2018» пройдет 5 августа в Пустошкинском районе
Михаил Ведерников поручил составить график погашения долгов по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
31 июля 2018
Михаил Ведерников поручил составить график погашения долгов по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса» 2
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
31 июля 2018
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца 1
Главная больница Псковской области подала в суд на Льва Шлосберга
31 июля 2018
Главная больница Псковской области подала в суд на Льва Шлосберга 1

Идет загрузка...