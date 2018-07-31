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Общество

С августа увеличатся страховые пенсии более 250 работающих пенсионеров Усвятского района

С 1 августа беззаявительный перерасчет страховой пенсии будет проведен более 250 пенсионерам Усвятского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Усвятского района, на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховой пенсии, доли страховой пенсии, за которых работодатели в 2017 году перечисляли страховые взносы.

Получателям пенсии не потребуется обращаться для этого в Пенсионный фонд – корректировка делается автоматически.

В отличие от индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, когда пенсии увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

При этом максимальное увеличение после перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами и в денежном эквиваленте составляет 244 руб. 47 коп.

По всем вопросам граждане могут проконсультироваться у специалистов регионального Отделения Пенсионного фонда по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950 или у специалистов клиентской службы ПФР в Усвятском районе  по телефону: 2-13-82, а также в группе Вконтакте.

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